En s'imposant à Ajaccio, le RC Lens conserve encore ses chances d'accéder aux barrages pour la L1

AC Ajaccio - Lens : les buts

Images BeIN Sports

Barrages mode d'emploi

Les Lensois ont encore le droit d'y croire après leur victoire, vendredi soir, arrachée en Corse. Les hommes de Philippe Montanier se sont imposés 0-2 au Stade René-Coty face à l'AC Ajaccio grâce à des buts de Saïf Tka (10minute) et Jean-Ricner Bellegarde (76).Le RC Lens remonte à la 5place du classement, à égalité de points avec Lorient (6), auteur d'un match nul contre Sochaux, mais avec une meilleure différence de buts (+18 contre +9). Aux Sang et Or désormais de préserver cet avantage, vendredi prochain, lors de l'ultime journée où ils affronteront Orléans à domicile. Les Lorientais, eux, se déplaceront au Havre.Cette 5place vaut potentiellement de l'or car elle constitue LA dernière chance de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. En effet, si les deux premiers de Ligue 2, Metz et Brest, sont d'ores-et-déjà assurés de rejoindre l'élite, le 3ticket d'accession se jouera entre le 3, le 4et le 5au terme des play-offs.Le Play-Off 1 opposera le mardi 21 mai le 4et le 5. Seuls le Paris FC, Lens et Lorient peuvent encore terminer à l'une de ces deux places. Le vainqueur du match se déplacera ensuite chez le 3, Troyes, pour le Play-Off 2, prévu le vendredi 24 mai.Le vainqueur de ce Play-Off 2 disputera ensuite le barrage d'accession contre le 18de Ligue 1, avec match aller et retour, les jeudi 30 mai et le dimanche 2 juin.