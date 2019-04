Salle des sports de mazingarbe totalement embrasé, les pompiers de @ActuSDIS62 sont sur place 🔥 #sdis62 pic.twitter.com/uOUXQWGM8Y — adrien (@adrieeen_) 8 avril 2019

La piste criminelle envisagée

La salle des sports de Mazingarbe a été ravagée par un incendie

Les clubs sportifs privés de gymnase

La salle des sports de Mazingarbe ce mardi matin

Le plus grand équipement sportif den'est plus qu'un tas de ruines fumantes. Un violent incendie a totalementdans la nuit de lundi à mardi.Le feu s'est déclaré à 23h30. Unede Bully-les-Mines, Lens, Vermelles, Noeux-les-Mines et Béthune ont été mobilisés. Armés de, ils ont lutté une bonne partie de la nuit pour venir à bout des flammes.La piste criminelle est envisagée. Des voisins auraient vu trois jeunes à vélo mettre lesituées à côté de la salle des sport, selon le maire de la commune.L'édile se montre d'autant plus inquiet que la semaine dernière déjà, des jeunes auraient été vus en train d'incendier une poubelle à côté d'un abribus.Une enquête a été ouverte, l'identification criminelle de Lille doit se rendre à Mazingarbe ce mardi.La commune de 8 000 habitants se retrouve, le seul homologué pour les compétitions sportives."Aujourd'hui, ce sont quatre associations privées de salle (basket, judo, futsal et full contact). Les écoles l'utilisaient également, et c'est là qu'étaient organisées les grandes manifestations communales", se désole Laurent Poissant, le maire de Mazingarbe.