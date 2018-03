Salon du polar à Lens : plus de cinquante auteurs à la rencontre de leurs lecteurs

Un rallye-enquête pour se glisser dans la peau d'un enquêteur

C'est parti pour le rallye-enquête les Liens du Sang ! Après un briefing, les équipes ont pris connaissance des faits et se sont rendus sur la scène de crime devant la gare de Lens ! Réussiront ils à résoudre l'enquête? Rdv à 17h sur #PolarLens pour le savoir pic.twitter.com/k2H6hUlbZo — Lens Liévin Tourisme (@LensTourisme) 24 mars 2018

Informations pratiques Tarifs : gratuit

Horaires : Samedi 24 et dimanche 25 mars de 10h à 18h

Lieux :

Salle Bertinchamps, rue Denis Cordonnier

Théâtre Le Colisée, 12 rue de Paris

Médiathéque Robert Cousin, route de Béthune

Louvre-Lens, rue Paul Bert

Halle Pierre de Courbertin, rue du Chemin Vert

. Ce samedi 24 mars et demain dimanche,Le festival est parrainé cette année parrendu célèbre par son best-seller La tristesse du Samouraï.Parmi les autres auteurs présents, l'habitué de l'événement, auteur de Sharko et lauréat du prix SNCF du polar français en 2007. Présent aussi,, spécialiste du genre - son livre "Polar : mode d'emploi" a remporté le prix Maurice Renault en 1989 - et auteur de près d'une cinquantaine d'essais sur les tueurs en série.On peut aussi citer Karine Giébel, primée à plusieurs reprises pour ses romans Jusqu'à ce que la mort nous unisse ou encore Les morsures de l'ombre. Elle présente à Lens son dernier roman très attendu par les fans, intitulé Toutes blessent, la dernière tue, qui sort le 29 mars,Lectures, débats, ateliers, dédicaces... toutes les animations se répartissent sur plusieurs lieux, la salle Bertinchamps bien-sûr, mais aussi le théâtre du Colisée, la Médiathèque Robert Cousin, le Louvre-Lens et la Halle Pierre de Courbertin.Comme l'année dernière, PolarLens propose aux visiteurs de se glisser dans la peau d'un enquêteur le temps d'un rallye intitulé "Les liens du sang".Partis de l'office de tourisme, les participants suivent les indices aux quatre coins de la ville et doivent faire appel à leur sens de l'observation pour résoudre l'énigme.