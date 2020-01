La série “Les Petits Meurtres d'Agatha Christie” déménage à Lens pour sa troisième saison

Ce sont nos confrères de La Voix du Nord qui ont révélé l'information vendredi : la troisième saison des "Petits Meurtres d'Agatha Christie" sera tournée à Lens et dans ses environs à partir du mois de mars prochain.Les téléspectateurs de France 2 devront oublier le commissaire Swan Laurence (Samuel Labarthe), Alice Avril (Blandine Bellavoir) et Marlène Leroy (Elodie Frenck) , puisque ces nouvelles enquêtes mettront en scène de nouveaux personnages - dont une femme commissaire - dans une nouvelle époque, les années 1970.Et qui dit nouvelle époque, dit aussi changement de décors. La production quitte les anciens bureaux de l'UNEDIC à Tourcoing (où étaient filmées notamment les scènes de commissariat) et va déménager au pavillon Durot, où se trouvait l'ancienne unité gériatrie du Centre Hospitalier de Lens, route de La Bassée.Un bâtiment qui dispose d'une immense surface de 7 700 m. "C’est d’abord l’architecture du bâtiment qui nous a séduits", a expliqué la productrice Sophie Révil à La Voix du Nord. "On y a reconstruit un commissariat des années 70 ainsi que l’hôtel où la commissaire, l’héroïne principale de la série, habite".Le tournage des premiers épisodes de cette nouvelle saison débutera au mois de mars. Comme le veut le principe des "Petits Meurtres...", ils seront librement inspirés de deux enquêtes publiées par la romancière britannique Agatha Christie : La nuit qui ne finit pas (1967) et Le Vallon (1946).