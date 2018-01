Les surveillants de Vendin-le-Vieil s'attachent aux grilles puis se font déloger par les CRS

© Grégory Strzempek

Dans le calme

"On avait l'impression qu'ils s'en foutaient qu'on fasse grève,", entame Grégory Strzempek, délégué UFAP à. Ce mardi matin,, une dizaine de surveillants, bloquant totalement l'accès à la prison."On s'est attachés avec des cordes,, pour maquer les esprits, et plusieurs collègues se tenaient autour de nous", poursuit Grégory Strzempek. Peu après le début du mouvement; l'accès à la prison lui est refusé."Nous avons reçuaussi. Il est là depuis deux jours." Finalement, une quarantaineet décident de déloger les surveillants. "Ça s'est passé dans la "bonne humeur",. Mais onà la pénitentiaire, aux intervenant, au médical...", poursuit Grégory Strzempek.Ici les forces de policecomme à Maubeuge. Lade la région, alors qu'uneest prévue dans la journée entre la ministre de la Justice et les représentants syndicaux.