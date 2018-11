Théo retrouvé mort à Lens : où en est l'enquête ?

Le corps de Théo pas encore formellement identifié

Hommage à Théo à Lens ce mercredi après-midi / © Benoît Bugnicourt

Ce que dit l'autopsie

© MAXPPP

L'hypothèse de l'accident

France 3 Nord Pas-de-Calais ⭕ Lens : le corps découvert dans une ancienne boulangerie est bien celui de Théo Hallez, disparu depuis mai dernier. Les enquêteurs cherchent maintenant...

L'autopsie du corps de Théo n'a pas permis son identification immédiate. "Les analyses visant à identifier la personne décédée sont toujours en cours. Les résultats pourraient n'être connus que dans les prochains jours", explique ledans un communiqué publié ce mercredi après-midi.L'état de dégradation avancé de ce corps, n'a pas permis une identification immédiate de la personne décédée. Une source proche de l'enquête a levé les doutes ces derniers jours. "Le corps est celui de Théo" , a-t-il indiqué.et son téléphone portable a été retrouvé près du cadavre. Ses clés ont également été retrouvés selon nos informations.L'autopsie pratiquée ce mardi à l'n'a pas permis d'avancées majeures dans l'enquête sur les causes de la mort. "L'autopsie a conclu à une origine traumatique du décès, sans pour autant pouvoir conclure à un acte criminel", a affirmé le parquet.Crime ou accident, les deux hypothèses restent donc ouvertes. L'un d'elles est plus particulièrement évoquée par le Parquet : "Les constatations des médecins légistes et des enquêteurs peuvent laisser envisager l'hypothèse d'une chute de hauteur, sans que l'origine n'en soit à ce jour déterminée".L'hypothèse de l'accident évoquée par le Parquet est en effet envisagée par les enquêteurs depuis quelques jours. De source proche de l'enquête, une piste va être explorée autour de la boulangerie. Le lieu où a été retrouvé Théo, inoccupé depuis 10 ans, est fermé. Il ne s'ouvre normalement qu'avec des clés.Théo pourrait-il être tombé du toit de la boulangerie désaffectée ? Un trou dans le toit est toujours visible aujourd'hui. La chute peut-elle être une cause de la mort ? L'hypothèse va être explorée.Des enquêteurs de la police scientifique se sont de nouveau rendus sur place pour faire des constatations et prélévements. Un drone a survolé la zone ce mardi après-midi.L'enquête confiée à la"se poursuit afin de déterminer les causes et les circonstances du décès", a précisé le parquet.