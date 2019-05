Trail des pyramides noires : 220 kilomètres en moins de 24 heures, le pari un peu trop fou de Jérôme Hadiuk

220 kilomètres pour un trail "encore plus fou"



Un échec à 35 kilomètres de l'arrivée

Déjà présent à quatre éditions du Trail des Pyramides noires, Jérôme Hadiuk voulait se targuer d'en afficher deux de plus à son compteur après cette édition 2019.A 35 ans, cet habitué des triathlon, puis des trails depuis 2013, a décidé de prendre deux fois le départ de la course. Un premier solitaire, à 9 heures, la veille du départ officiel du trail, puis un deuxième, à minuit avec l'ensemble des autres coureurs.Au site web du communauté d'agglomération de Lens-Liévin, Jérôme Hadiuk donne les raisons de ce pari fou : "J'ai fait 4e l'année dernière. Alors, avec les copains, on s'est dit : il faut faire quelque chose d'encore plus fou ! 180 km ? Pas assez ! Je leur ai annoncé que j'allais doubler la mise et en faire 220".Une fois le défi lancé, il fallait pouvoir le réaliser. Alors, Jérôme Hadiuk a sollicité et reçu le soutien de l'organisateur de la course, la Mission Bassin Minier, et s'est entouré d'entreprises spécialisées dans le sport-bien-être.La mission de Mathieu Defontaine, fondateur de M Datas Performance, une entreprise d'analyse de données, a notamment été de "chercher à améliorer sa foulée, à exploiter au maximum ses capacités physiques et l'équilibrer".Alors que la première journée de trail s'était très bien passée, la deuxième journée était de trop. Un peu avant le 185e kilomètre, Jérôme Hadiuk a été victime d'une fracture de fatigue à la cheville.Evidemment "très déçu après les bonnes sensations de la veille", le traileur a quand même essayé de poursuivre sa course sur quelques mètres avant d'abandonner. Il a, ensuite, été rappatrier à proximité de la ligne d'arrivée, qu'il a franchie, épaulé par ses accompagnateurs.