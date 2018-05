Trail des pyramides noires : quand les coureurs traversent... le Louvre-Lens !

Trail des pyramides noires : l'arrivée à l'intérieur du Louvre-Lens !

Départ en pleine nuit

Trail des pyramides noires : le début de la course dans la nuit et sous la pluie

Les résultats

Lancé en 2014, len'en finit pas d'innover. Cette année, le parcours du Trail a ainsi permis aux participants de pousuivre leurs foulées, au beau milieu des statues antiques. Unerythmée par le bruit des baskets qui glissent un peu :Si le Trail des pyramides noires se donne pour objectif de ", mettre en valeur son potentiel sportif, renforcerencourager leurs propriétaires à poursuivre les aménagements et accompagner la", le moment qui résume le mieux ces ambitions est sans doute à trouver, alors que la nuit est encore noire.Cette année encore, les participants duse sont élancés dans la nuit (à 3h du matin), et sous la pluie, depuis. Ils ont ensuite alterné les longues sections planes sur les cavaliers miniers et les des- Florent Albert, parcours réalisé en 11:14:59- Cédric Taupier, parcours réalisé en 11:15:53- Sébastien Beaussart, parcours réalisé en 11:37:30- pas encore arrivées- pas encore arrivées- pas encore arrivées- Sébastien Duwattez, parcours réalisé en 04:05:48- Guillaume Wante, parcours réalisé en 04:08:13- Jean-François Delbecq, parcours réalisé en 04:14:14- Céline Clémenceau, parcours réalisé en 05:14:10- Charlène Beauducel, parcours réalisé en 05:28:22- Laurène Pereira, parcours réalisé en 05:55:54- Kai Guenther (Allemagne), parcours réalisé en 02:41:25- Vincent Pollot, parcours réalisé en 02:42:09- Antoine Rogez, parcours réalisé en 02:43:01- Sandrine Duhamel, parcours réalisé en 02:41:52- Anais Gonzales, parcours réalisé en 02:44:34- Stéphanie Gibert, parcours réalisé en 02:50:12- Vincent Jakobowski, parcours réalisé en 01:49:29- Alexandre Barrois, parcours réalisé en 01:49:34- Vianney Descamps, parcours réalisé en 01:49:44- Corine Danvers, parcours réalisé en 02:11:15- Blandine Delecroix, parcours réalisé en 02:15:39- Karine Blary, parcours réalisé en 02:21:15- Thibault Hervouin, parcours réalisé en 03:19:15- Patrick Vertain, parcours réalisé en 03:21:55- Pierre Tribehou, 03:37:31- Béatrice Serve, parcours réalisé en 03:24:56- Delphine Jeangerard, parcours réalisé en 03:26:31- Isabelle Woestelandt, parcours réalisé en 03:34:09