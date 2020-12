Tribune Nord: Retour sur le week-end décevant des clubs nordistes

Le LOSC tenu en échec à Saint-Etienne. Le RC Lens battu sur sa pelouse par Angers. Matches nuls pour Valenciennes à Auxerre et Dunkerque face à Pau.Pas de victoire ce week-end pour les clubs nordistes. Les chroniqueurs Yann Duploye (la Voix du Nord), Benoît Dequevauviller (France Bleu Nord, Médiacités), Cédric Vangoethen (agent de joueurs) et Olivier Brochard (psychiatre et délégué FIFA) débattront autour de ces résultats décevants.Il sera aussi question des inquiétudes de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, sur le calendrier de la Coupe de France qui ne pourra sans doute pas être tenu.L'émission sera animée par Sylvain Charlet (France Bleu Nord) et Jean-Marc Devred (France 3/Hauts-de-France) et diffusée à partir de 19h00, après,le flash sur France Bleu Nord et les pages Facebook de France3/ Nord-Pas-de-Calais et France Bleu Nord.