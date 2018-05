Vainqueur du Paris FC à Bollaert, le RC Lens assure (enfin) son maintien en L2 !



Mission accomplie ! L'équipe d'est enfin assurée de poursuivre sa route la saison prochaine en, grâce aux trois points de la courte victoire acquise lundi soir sur la pelouse deface au).Avecà l'issue de la 36e journée de l'exercice 2017-2018, lese trouve à 7 points devant, 18e (33 pts), et ne peut donc mathématiquement plus tomber dans la zone rouge.Après une entame plutôt équilibrée entre les deux équipes, le match a basculé en fin de première période avec l'du Parisien. Un carton rouge direct litigieux et contesté, qui a forcément facilité les affaires lensoises en deuxième mi-temps.Il aura tout de même fallu attendre laminute de jeu pour que les Artésiens concrétisent leur logique domination, grâce à un but desur corner.Lens peut désormais se pencher sereinement sur la préparation de la prochaine saison.