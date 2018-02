Vendin-le-Vieil : le transfèrement de Salah Abdeslam retardé, voire annulé ?

Sur place, tout est prêt : la cellule, les vidéos de caméras-surveillance... "C'est prêt depuis plusieurs mois", confirme Julien Martin, délégué régional Force Ouvrière. Mais toujours pas de Salah Abdeslam à Vendin-le-Vieil, alors que son procès s'ouvre lundi en Belgique.



Son transfèrement, qui devait avoir lieu dans la nuit de jeudi à vendredi selon cette même source, n'a pas eu lieu. L'administration pénitentiaire aurait prévenu les équipes de Vendin qu'il était "suspendu". A Fleury-Mérogis, où il est actuellement incarcéré, aucune force spéciale n'était présente ce vendredi matin.





Un nouveau report du procès ?

Motif : l'arrivée de nouvelles parties civiles (en l'occurence une association de victimes), qui pourrait provoquer un nouveau report du procès à la demande de son avocat Sven Mary.



Le transfert d'Abdeslam à Vendin-le-Vieil se fera sans doute sous l'encadrement des ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, mais rien n'a encore été décidé officiellement. Sur place, "les agents ne sont pas inquiets", indique Julien Martin. "On sait qu'il est là uniquement pour assister à son procès, donc il ne sera là que la nuit et tout est prêt."