VIDÉO. Covid-19 : le Centre hospitalier de Lens ouvre un nouveau centre de dépistage

Résultats en 24H

Covid-19 : le Ch de Lens ouvre un nouveau centre de dépistage

Près de 4000 prélèvements depuis la m-mars

Le Centre hospitalier de Lens est parvenu à démultiplier le nombre de dépistages Covid-19, après avoir ouvert en début de semaine un nouveau centre de prélèvement : il est désormais possible d'y réaliser 350 tests par semaine, contre 12 en mai.Tout cela, en partie grâce à une machine capable d'analyser 24 tests en même temps. "Ça nous rend beaucoup plus efficace", explique Sylvie Ledru, microbiologiste. "Ça nous permet d'augmenter beaucoup notre capacité de test. Tous les tests que l'on fait au niveau de l'hopital, on s'engage à rendre les résultats en 24H."Après un pic en mai et une baisse des cas en juin, la tendance de ces dernières semaines est à la hausse. Raison de plus pour systématiser les tests pour tous les patients entrants, qu'ils présentent ou non les symptômes du Covid-19."Potentiellement, on peut avoir une contamination en intra, donc à l'hôpital. Et après, c'est une gestion qui peut être compliquée, notamment si on a des soignants qui sont contaminés. C'est des évictions et derriere, c'est toute une problématique pour gérer le quotidien", souligne Agnès Wynen, directrice des soins.Le Centre hospitalier de Lens, en troisième ligne face à l'épidémie, gagne ainsi en autonomie et peut maintenant faire face à une potentielle deuxième vague.Entre la mi-mars et le 31 juillet, l'établissement a pris en charge 434 patients testés positifs au Covid-19, dont 64 sont décédés. Dans le même temps, 3918 prélèvements ont été réalisés, dont 5,9% se sont révélés positifs.