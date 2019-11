VIDEO. “Les grosses têtes” font leur show à Lens (et au Louvre-Lens !)

"Les grosses têtes" font leur show à Lens

Blagues potaches, ambiance bon enfant et bonne humeur. "Les grosses têtes" ont enregistré deux shows à Lens ces derniers jours. L'émission vedette de RTL a délocalisé tout son studio et son équipe dans le Pas-de-Calais.Le Colisée a fait le plein pour ce show exceptionnel. "Je les écoute à la radio mais là, on fait partie prenante de l'équipe. On a l'impression d'être avec eux", raconte une spectatrice.Titoff, Danièle Evenou, Bernard Mabille, Jean-Luc Lemoine, Philippe Manoeuvre sont autour de la table animée par Laurent Ruquier. Il est question du maire de Lens, de Martine Aubry, de quelques clichés. Le tout sous l'oeil rieur et l'accent appuyé de Jeanfi Janssens, régional de l'étape. "Les gens sont à fond, commente-t-il. Et puis, nous, ça nous motive. C'est comme quand tu mets de l'essence dans ta voiture, elle avance plus vite..."Entre deux émissions, les sociétaires du programme le plus popualire de RTL ont visité le Louvre-Lens.