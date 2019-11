VIDÉO. Lens : la façade de l'ancien cinéma Apollo démolie (avant sa reconstruction à l'identique)

Lens : la démolition de la façade de l'Apollo ont commencé (avant sa reconstruction à l'identique)

C'est une page qui se tourne, pour les Lensois. L'Apollo, ancien cinéma et salle de spectacle phare de la ville, est en cours de destruction.Le bâtiment, emblématique, va renaître d'ici 2022 sous forme d'hôtel et la façade va être reconstruite à l'identique. L'émotion n'en était pas moins forte, chez ceux qui ont connu les grandes heures de l'Apollo."Ça m'évoque un peu les films que j'ai pu y voir" raconte un Lensois, "les films de Sergio Leone ou même les Trois Mousquetaires, où mes parents m'avaient conduit quand j'avais dix ans." "Ça fait drôle ! Il y a tant d'années qu'elle est là !" glisse une autre habitante, émue.Pourtant, le bâtiment qui date des années 30 était à l'abandon depuis les années 2000. Rien à voir avec son activité d'antan, quand Johnny, Coluche ou Claude François s'y produisaient."C'est un symbole qui tombe, mais c'est en même temps un symbole de renouveau" confie le maire (PS) Sylvain Robert "C'est surtout le démarrage de la reconstruction derrière avec un projet qui donne une autre ambition à la ville."Une reconstruction d'autant plus fidèle que la façade a été "scannée par un géomètre qui a pris jusqu'aux épaisseurs de la frise", à l'aide d'un scanner, souligne Michel Lewandowski, le promoteur immobilier du projet.Malgré son délabrement, malgré son renouveau annoncé, difficile de ne pa sentir quelque chose en voyant les grandes lettres qui forment l'Apollo s'effondrer.