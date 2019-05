VIDÉOS. RC Lens : une queue monstre de supporters à Bollaert pour les places du barrage face à Dijon

RC Lens : une queue monstre de supporters à Bollaert pour les places de barrage face à Dijon



Barrage RC Lens-Dijon : des supporters ont fait la queue toute la nuit !

Des centaines de supporters lensois font la queue, ce lundi matin, aux guichets du stade Bollaert pour obtenir des billets pour le barrage aller entre les Sang et or et Dijon, ce jeudi 30 mai à 20h45. Il y a au moins 350 mètres de file, selon notre équipe de reporters présente sur place, d'un bout à l'autre du parking du stade. Un dispositif de sécurité a été mis en place par le club.Environ 36 000 places au total sont à la vente pour les supporters locaux, dont 15 000 ont été déjà été écoulées en quelques heures samedi pour les abonnés. 2 000 sièges sont réservés aux visiteurs.Certains supporters ont passé la nuit sur place, pour être sûrs d'obtenir des tickets. Nombreux sont ceux qui se sont déplacés directement aux guichets, suite au bug qui a paralysé durant plusieurs heures dimanche le serveur de vente en ligne Une supportrice rencontrée ce lundi matin parmi la foule présente à Bollaert déclarait ne pas être parvenue non plus, aujourd'hui, à acheter ses places sur internet. De son côté, le club du RC Lens déclare que tout est rentré dans l'ordre et que les billets sont à nouveau disponible sur ce portail.Le match retour en Bourgogne se tiendra dimanche à 21 heures avec pour enjeu la montée en Ligue 1.