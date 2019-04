L'Aréna Stade Couvert de Liévin accueillera les championnats d'Europe de badminton par équipes en février 2020

Les championnats d’Europe minimes se dérouleront également à la même occasion, ce qui rassemblera un total de 650 joueurs. Les championnats d'Europe par équipes, eux, accueilleront 32 équipes masculines et 32 équipes féminines lors des six jours du tournoi, du 11 au 16 février 2020.



"Nous sommes heureux de trouver à Liévin un équipement unique en France permettant au badminton européen de se réunir dans les meilleures conditions de jeu", se félicite Florent Chayet, le président de la Fédération Française de Badminton. "Le badminton est également un des premiers sports pratiqués à l’école et à l’université et cet événement permettra au public scolaire d’apprécier un spectacle sportif rare".



La dernière édition des championnats d'Europe de badminton par équipe s'est déroulée à Kazan (Russie) en février 2018. Le Danemark avait remporté les deux tournois, masculin et féminin. L'équipe de France avait obtenu la médaille de bronze chez les hommes.

11 600 licenciés dans les Hauts-de-France

"Les championnats d’Europe de badminton rejoignent les grands événements prestigieux tel le meeting international d’athlétisme, la coupe d’Europe de triathlon en salle et le championnat de France de break-dance (nouvelle discipline olympique) ainsi que différents championnats de France d’athlétisme (cadets, juniors, UNSS et masters en 2019) qui ont tous parfaitement leur place dans cette Aréna de Liévin", salue de son côté Florence Bariseau, vice-président du Conseil régionanal et présidente du Syndicat Mixte de l’Arena Stade Couvert de Liévin.



Le badminton compte de nombreux adeptes dans les Hauts-de-France avec 11 600 licenciés répartis dans 131 clubs, selon les chiffres communiqués par la fédération.