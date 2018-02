Dépossédé dans la semaine de sa meilleure performance mondiale de l'année par le Polonais Piotr Lisek (5 m 91 contre 5 m 90), Lavillenie n'a pas réussi à la reprendre, échouant par trois fois à 5 m 93, mais il a tout de même rempli son contrat en devançant une concurrence de haut niveau (Axel Chapelle, Kevin Menaldo et son frère Valentin Lavillenie notamment).



Assuré du titre à 5 m 78, barre qu'il fut le seul à franchir, le Clermontois a effacé 5 m 83 de justesse à sa troisième tentative, sans parvenir à aller plus haut ensuite. "Les sensations auraient pu être bien meilleures mais le plus important était de gagner le titre, a-t-il jugé. J'ai un peu de frustration de rater 5 m 93 car j'en avais le potentiel mais ce n'est que partie remise."



Lavillenie se projette désormais sur son grand rendez-vous de l'hiver : les Championnats du monde en salle à Birmingham (du 1er au 4 mars).

Lemaître fait l'impasse sur la finale La journée a été bien moins bonne pour Christophe Lemaître. Déjà décevant dans un 60 m qu'il avait bouclé à la sixième place samedi, le Savoyard, qui avait annoncé son intention de ne pas aller aux Mondiaux, n'a réussi qu'un chrono de 21.45 en demi-finale du 200 m. Fatigué et condamné à courir dans un mauvais couloir, il a décidé de faire l'impasse sur la finale.



En son absence, Mickaël-Méba Zeze, deuxième sur 60 m samedi, a survolé la course en 20.65, remportant son premier titre national chez les seniors.



A la longueur, Eloyse Lesueur, championne du monde en salle 2014 et autre tête d'affiche de la compétition, est retombée à 6 m 69, décrochant l'or et la cinquième performance mondiale de l'hiver.