Athlétisme : Suivez la retransmission en direct du meeting international de Liévin ce mardi 9 février

A vos marques, prêts, ça repart ! Mardi 9 février se tient le meeting international de Liévin, dans le Pas-de-Calais. Et ce n'est pas n'importe lequel, puisqu'il est le premier du classement mondial des meetings en salle pour la 11ème fois en 26 éditions et réunira de nombreuses stars du domaine.

La retransmission en direct se fera sur France 4 de 20h15 à 22h30 et ici-même, en bas d'article, pour ne rater aucune minute de cet événement. Stéphane Diagana et Stéphane Boyon seront au commentaire pour cet événement unique.

Unique parce que, malgré la crise sanitaire, les organisateurs ont trouvé une solution : la bulle sanitaire. Depuis une semaine, organisateurs et sportifs sont enfermés entre eux et ne voient personne. Pour accéder dans l'enceine de la salle, il faut faire un test PCR. Peut-être que le meeting international de Liévin a trouvé la clé des prochaines compétitions mondiales ?

Par deux fois, un 9 juin, Sergueï Bubka a battu le record du monde de saut à la perche : à Bratislava en 1988 (6,05m) et à Moscou en 1991 (6,09m). • © KAZUHIRO NOGI / AFP

Alors demain, les athlètes s'affronteront lors de 15 épreuves réparties entre femmes et hommes, allant du 60m haies au 3000m en passant par l'emblématique saut à la perche, la longueur ou le triple-saut. Un programme bien chargé qui devrait séduire les fans d'athlétisme, mais aussi le grand public.

Des joueurs et joueuses prestigieux sur place

Ils et elles seront nombreux à concourir lors de ce meeting et de nombreux grands noms ont été annoncés. Parmi eux, un invité de prestige sera présent au sein de la compétition : Hugues Fabrice Zango, régional burkinabé licencié à l'Artois Athlétisme, qui a récemment détenu le record du monde du triple-saut en salle avec 18m07 à Aubières, le 6 janvier dernier. Ce qui fait de lui le premier homme à sauter à plus de 18m en salle.

Hugues Fabrice Zango au Khalifa International Stadium en septembre 2019. • © ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Le Boulonnais Jimmy Gressier sera aussi attendu sur les pistes. Le coureur s'était démarqué lors du 3000 m à Karlsruhe en Allemagne cette année.

Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 m à Londres en 2017 et 3ème des championnats d’Europe du 800 m en 2018 et 2012, concourera aussi demain.

Jimmy Gressier au stade municipal d'Albi en septembre 2020. • © LIONEL BONAVENTURE / AFP

L'américain Armand "Mondo" Duplantis sera égalementde retour, après avoir échoué de peu contre le record du monde de saut à la perche l'année dernière. Il sera d'ailleurs attendu au tournant face au français Renaud Lavillenie. En effet, les deux hommes sont le seuls à avoir franchi les 6 mètres et plus durant cet hiver.

Parmi les coureuses, il faudra également s'attendre à du beau monde : l'anglaise Jeanne Reekie, double championne d'Europe U23 2019, sera confrontée à la norvégienne Hedda Hynne, numéro 2 mondial 2020 en plein air sur 800 m.

Keely Hodgkinson à l'Emirats Arena, Glasgow, le 23 février 2020. • © PRESS ASSOCIATION IMAGES/MAXPP

Une autre anglaise, Keely Hodgkinson, devrait aussi se démarquer. En effet, la jeune adolescente de tout juste 18 ans vient de battre le record du monde U20 indoor le 30 janvier dernier en Autriche. Peut-on s'attendre à un nouvel exploit demain soir ?

Mais ce n'est pas tout D'autres noms célèbres viendront concourrir lors de ce prestigieux championnat : la kényane Bétrice Chepkoeh qui détient le record du monde du 3000 mètres steeple ; l'éthiopien Samuel Tefera, champion du monde 1500 mètres en salle et recordman du monde ; ou encore le polonais Adam Kszczot champion du monde en salle du 800 mètres en titre.

Un championnat à suivre sur France 4 et France 3 Hauts-de-France

Liévin fait partie du prestigieux "World Indoor tour" qui regroupe les sept plus grands meetings indoor mondiaux. Le programme prévisionnel est disponible sur le site internet du meeting de Liévin.

Le gratin de l'athlétisme mondial sera présent sur place ce jour-là, une raison supplémentaire de suivre cet événement tant attendu. Peut-être assisterons-nous à de nouveaux records du monde ? Pour le vivre et le savoir, il faudra le suivre demain soir !

La compétition pourra être visionnée ci-dessous dès mardi 9 février :