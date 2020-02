Badminton : les Françaises médaillées de bronze aux championnats d'Europe par équipes à Liévin

La championne de France en titre Qi Xuefei a marqué le seul point français de la journée. / © BadmintonPhoto

Marie Batomene est, comme ses coéquipières, qualifiée aux championnats du monde de badminton. / © BadmintonPhoto



Les Danoises en finale, les Françaises qualifiées pour les mondiaux

La demi-finale des championnats d'Europe de badminton a vu les Françaises s'incliner 1/3 face aux Danoises, favorites.Tout avait pourtant bien débuté : la Française Qi Xuefei remporte son match face à Julie Dawal Jakobsen, moins bien classée qu'elle.Ensuite, Delphine Delrue et Anne Tran prennent la relève, face à Mette Poulsen et Alexandra Boje. Après un début de match réussi les bleues, qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, ne peuvent rien contre les Danoises qui l'emportent en deux sets, 21/17 22/20.Les deux nations sont à égalité lorsque Marie Batomene rentre en piste face à Line Christophersen avec l’ambition de redonner l’avantage à son équipe. Le premier set est danois, le deuxième français, le troisième à nouveau pour Christophersen. Le Danemark mène 2/1.Le second duo ne sera pas meilleur que le premier : Margot Lambert et Vimala Heriau perdent en deux sets contre Maiken Fruergaard et Amalie Magelund, les Danoises.Après ce beau parcours, les Danoises affronteront en finale l'Allemagne, vainqueur de l'Écosse (3/1). Les Françaises elles terminent à la troisième place de ces championnets d'Europe par équipes. En se qualifiant dans le dernier carré, elles valident surtout leur billet pour la Uber Cup, les championnats du monde par équipes féminines en mai prochain au Danemark.