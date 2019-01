La communauté de Riaumont, soupçonnée de violences sur des enfants aurait-elle dû “fermer depuis longtemps” ?

"Tout le monde savait !"

La communauté traditionnaliste de Riaumont à Liévin, visée par une enquête pour des violences présumées sur des enfant – quatre religieux ont été mis en examen jeudi – était "signalée aux autorités depuis longtemps" et "aurait dû être fermée", a dénoncé mercredi la présidente du Caffes, une association qui suit le dossier depuis 2001."Depuis les années 1970-1980,(...) En 2001, une grand-mère avait déposé plainte pour signaler les sévices subis dans ce centre par son petit-fils", qui "", a affirmé mardi Charline Delporte, présidente du Centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire (Caffes), lors d'un point presse à Lille."Tout le monde savait! La police, la justice, le maire... (...)", a-t-elle lancé.Dans les années 1970, l'institution accueillait encore des enfants placés par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS)."Des enfants de la misère mais qui étaient traités comme des délinquants dans une maison de correction extrêmement dure", a estimé pour sa part Françoise, ancienne enseignante du collège public de Liévin recevant à l'époque en journée ces enfants, qui "".Suite à plusieurs signalements, dont celui de Françoise,"A partir de 1982, l'internat est transformé en une école hors contrat", où les prêtres "font eux-mêmes les cours" à de jeunes garçons, "confiés", payant "à l'aide de gros dons", a affirmé Mme Delporte, évoquant un "".En 2001, Romain, pensionnaire de 14 ans, "se confie à sa grand-mère et lui raconte qu'il subit des maltraitances". L'adolescent, quelque peu turbulent, est "", contraint de" ou de "". Les religieux lui infligent "des coups de fourchette", selon le témoignage de l'aïeule aujourd'hui décédée, rapporté par Mme Delporte.Soutenue par le Caffes, la grand-mère porte plainte auprès du procureur de Béthune. "Une procédure débute,(...) Quelques semaines plus tard,".Mme Delporte affirme qu'"il est certain que les méthodes de ces religieux ont perduré dans le temps". "Aujourd'hui, peut-être enfin, on va pouvoir obliger ces personnes à s'expliquer devant la justice des hommes, plutôt que leur justice de Dieu", a-t-elle conclu.