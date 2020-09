Cyclo-cross : les Championnats du monde 2025 à Liévin

Marion Norbert Riberolle, lors de la course des féminines de la Coupe du monde de cyclo-cross à Nommay en 2020.

Marion Norbert Riberolle, lors de la course des féminines de la Coupe du monde de cyclo-cross à Nommay en 2020. • © Lionel Vadam - MaxPPP

🌈 La @FFCyclisme organisera les Championnats du Monde de cyclo-cross 2025 à Liévin ! pic.twitter.com/75WQuPGHde — FFC (@FFCyclisme) September 25, 2020

L'Union Cycliste Internationale (UCI) a tranché. Et son comité directeur a attribuéLe site, qui accueillera les championnats de France de cyclo-cross 2022, est un haut lieu du cyclo-cross français : il a déjà accueilli quatre Coupes de France, trois Championnats de France et trois Coupes du Monde."Le projet des Championnats du Monde Cyclo-Cross UCI 2025, porté par Liévin Cyclisme Organisation et Liévin Cyclisme Formation, promet à coup sûr un véritable succès populaire", s'est réjoui la Fédération Française de cyclisme dans un communiqué. 21 ans après le dernier championnat du monde de cyclo-cross organisé sur le territoire français (Pont-Château, 2004), le cyclo-cross est de retour en France.