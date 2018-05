Liévin : un chien “massacré” retrouvé empalé sur un arbre

"Ça a été une vision d'horreur", raconte Dominique, qui a découvert mercredi 2 mai un chien mort empalé sur une branche d'arbre sur le terril de Calonne à Liévin, confirmant une information de l'Avenir de l'Artois.



"Il était empalé sur un arbre, par l'estomac... on a cassé la branche pour le mettre au sol. Le chien avait été massacré", se souvient-il. Selon un rapport de police, l'animal, de race cane corso, avait "les viscères apparents et portait plusieurs traces de perforation".

Plainte de la SPA "C'était un molosse, on ne peut pas être tout seul pour tuer un chien comme ça, surtout comme ça. Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça", poursuit Dominique.



La SPA a déposé plainte auprès de la police de Lens avec constitution de partie civile. Le service de quart, en charge de l'enquête, cherche à identifier le propriétaire du chien et évidemment le ou les auteurs du massacre.



Le cane corso, qui était semble-t-il âgé de 4 ans, aurait eu plusieurs propriétaires différents. Le chien avait déjà un oeil crevé avant d'avoir subi les actes de torture qui l'ont tué, et dont on ignore encore le mobile.