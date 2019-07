Liévin : un homme poignardé pour une place de stationnement

Vendredi 12 juillet, un homme a été blessé de deux coups de couteau à Liévin, pour une place de stationnement, a confirmé une source policière.



Vers 19h, un homme, qui conduisait une camionnette, cherche à se garer pour se rendre dans un commerce de proximité. Il repère une place de stationnement devant le domicile de quelqu'un et commence à se garer. Une femme, la locataire du logement, veut aussi se garer devant chez elle et une dispute éclate. Le conducteur de la camionnette finit par aller se garer ailleurs.

Le coupable, un jeune homme de 18 ans

De façon inattendue, le fils de la locataire, qui a assisté à l'altercation, décide d'aller retrouver cet homme. Une seconde prise de bec commence. Le fils, âgé de 18 ans, rentre chez lui mais ressort avec un couteau. Les deux hommes se bousculent, la victime tombe à terre et le fils le poignarde à deux reprises, dans la poitrine et l'abdomen.



La mère et le fils prennent la fuite, sans lui porter assistance. La victime est transférée au CHU de Lille et son pronostic vital est engagé. Quelques heures plus tard, la mère rentre chez elle, sans son fils. Elle est rapidement interpellée par la police et placée en garde à vue.



Le lendemain, vers 11h, le fils se présente de lui-même au commissariat et reconnaît les faits. Accusé de tentative de meurtre, il a été déféré et placé en détention en provisoire. La victime n'aurait pas, depuis, succombé à ses blessures.