“This is the job” : Pôle emploi organise des recrutements façon The Voice et suscite la polémique

Reportage France 2

Passer un entretien pour obtenir un job, jusque là, c'était la formule classique proposée par Pôle emploi. Mais les agences peuvent, désormais, innover. Et d'après le site d'informations Street Press, qui a dévoilé l'information,certaines, comme l'agence deont proposé à des demandeurs d'emploi d'être recrutés, via un dispositif, qui reprend les codes du célèbre jeu télévisé The Voice., permet donc à des recruteurs d'écouter différents candidats à un poste et lorsqu'ils sont intéressés, ils se retournent pour le voir et appuie sur un buzzer.Pour Jean-Manuel Gomes, délégué syndical CFDT à Pôle emploi, ceci est humiliant : "demain on organise les jeux du cirque, on sort les lions et c'est celui qui sortira vivant de l'arène qui aura un travail ? C'est ça la société qu'on veut ? C'est ça qu'on propose ? ".D'après le site internet Street Presse, avec à la clé des emplois de soudeur, maçon ou encore ouvrier d'abattoir.et fait savoir que ce type d'entretiens à l'aveugle, n'auraient plus lieu. "L'usage des outils emprunté à l'univers du divertissement est maladroit. Mais c'est le fruit d'une initiative bienveillante (...) : permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver du travail."Ces dernières années, les formules de recrutement innovantes se sont multipliées (par le sport, des chasses au trésor, des jeux...) mais c'est la première fois que cela suscite la polémique.