Liévin : trois hommes mis en examen et écroués, cinq mois après l'agression mortelle d'un père de famille

D'autres agresseurs présumés ?

Trois jeunes hommes ont été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort et placés en détention provisoire, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès d'une source judiciaire.impasse Bernard-Buffet à Liévin. Un père de famille de 59 ans avait été roué de coups devant chez lui . Il était parvenu à téléphoner à ses enfants pour leur apprendre son agression, leur donnant une description physique des malfaiteurs. Hospitalisé dans un état grave au CHR de Lille,Sur la base de ces descriptions, l'enquête de police diligentée par le parquet de Béthune avait d'abord mené à l'interpellation de deux personnes, sur la base de la description fournie par la victime. Mais aucun des deux n'avait participé à l'agression., et une longue enquête de la Direction interrégionale de la Police judiciaire pour mener à l'arrestation, la semaine dernière de cinq jeunes hommes.ayant entraîné la mort et placés en détention provisoire." précise la source judiciaire.Le parquet de Béthune n'exclut toutefois pas que d'autres personnes aient pu prendre part à l'agression, et. En somme, "le dossier n'est pas définitivement classé".