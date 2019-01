Mises en examen dans la communauté traditionaliste de Riaumont : les jeunes sont rentrés dans leurs familles

"Dès le début des gardes à vue (mardi), les policiers ont contacté les familles qui sont venues chercher leurs enfants", a déclaré Me Jean-Yves Moyart.



Le village d'enfants de Riaumont, qui accueille habituellement une trentaine de garçons et mise notamment sur le scoutisme, est toujours ouvert mais se refuse pour l'instant à tout commentaire.



Interrogé sur la date d'un éventuel retour de ces élèves, Me Moyart a indiqué qu'il n'était pas en mesure de le préciser.

Quatre religieux mis en examen

Jeudi, à l'issue de 48 heures de garde à vue, quatre religieux - dont deux prêtres - ont été mis en examen pour "violences légères" sur mineurs par personne ayant autorité. Ressortis libres, ils ont été placés sous contrôle judiciaire et ont rejoint la communauté, avec interdiction cependant d'exercer une activité d'encadrement en lien avec des mineurs.



"Aucun fait de nature sexuelle ou plus grave" ne leur est reproché, avait souligné jeudi l'avocat de la communauté, Me Eric Morain.



Fondée par le père Albert Revet vers 1960, la communauté de Riaumont comprend une école hors contrat qui dispense des cours de la 6e à la 3e, encadrés par des religieux de spiritualité bénédictine célébrant la liturgie en latin, et un mémorial national des scouts morts pour la France, entre autres.