RESULTATS - Municipales à Liévin : le socialiste Laurent Duporge très largement réélu

Pour ces élections municipales, Laurent Duporge a su rassembler derrière lui le PS, le MDC, le PCF et des écologistes. Sa liste d'union de la gauche a fait le plein de voix ce dimanche avec 73,51% des voix. Un triomphe synonyme de réélection dès le premier tour pour le maire socialiste sortant.Il devance la liste Rassemblement National de Louis Mompeu (15,97%) et celle du candidat EELV Daniel Ludwikowski (6,16%). Seuls 35,34% des électeurs ont particpé au vote.Âgé de 51 ans, Laurent Duporge est devenu maire de Liévin en janvier 2013, après la démission du controversé Jean-Pierre Kucheida, condamné quelques mois plus tard à 30 000 euros d'amende pour abus de biens sociaux lors du procès des frais de la Soginorpa, bailleur social dont il était chargé.Laurent Duporge avait déjà été élu au premier tour en 2014, avec 54,75% des suffrages. Son dernier mandat a été notamment marqué par l'installation des réserves du musée du Louvre sur le territoire de sa commune.Sur France Info, retrouvez le détail des résultats du 1er tour des Municipales à Liévin