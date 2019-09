L'accident a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, vers 2h30. En voulant fuir un contrôle de police sur la D58 à Liévin, un homme a perdu le contrôle de son véhicule qui est allé s'encastrer contre un panneau de signalisation. Quatre personnes étaient à bord.Un des passagers, âgé de 55 ans, est décédé sur le coup. Une femme âgée de 32 ans, gravement blessée a été transportée à l’hôpital en urgence absolue. Une quinquagénaire a été plus légèrement blessée.Le conducteur, indemne, et qui a d'abord tenté de prendre la fuite à pied, a été interpellé et placé en garde à vue. Selon La Voix du Nord , cette garde à vue a été prolongée mardi. Une information judiciaire a été ouverte par le Parquet de Béthune.