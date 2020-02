VIDÉO. Liévin : quand les chômeurs courent sur une piste d'athlétisme pour retrouver un emploi

"Montrer qu'on est motivés"

Liévin : quand les chômeurs courent sur une piste d'athlétisme pour retrouver un emploi

Kelly Massart, Demandeuse d'emploi ; Yves Leuliet, Demandeur d'emploi ; Thomas Vanini, Chef secteur commerce dans une enseigne de bricolage ; Didier Thomas, Directeur territorial Pôle Emploi du Pas-de-Calais - France 3 Nord Pas-de-Calais - Reportage d'Anaïs Hanquet et Jean-Marc Vasco. Montage de Rémi Pohier.

Retrouver la confiance

Il n'y avait pas que les athlètes de haut niveau à se mettre en piste, cette semaine à Liévin... Demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise s'y sont retrouvés, ce vendredi, pour se rencontrer loin des entretiens d'embauche traditionnels et montrer ses qualités sans passer par un CV."On nous demande plus d'expérience, mais si on nous laisse pas la chance d'en avoir, on en aura jamais !" plaide Kelly Massard, à la recherche depuis un an d'un poste de secrétaire et qui ne demande qu'à "pouvoir montrer qu'on est motivés".Yves, lui, était cadre dans le social jusqu'à se retrouver au chômage, en septembre. Il veut prouver que son âge n'est pas un handicap, que "même à 55 ans, on est en pleine forme et on a encore pas mal d'anneés à faire devant nous !"Côté employeurs, on mouille aussi la chemise. Les recruteurs sont également en T-shirt et baskets, incognito. "Généralement, en entretient, on est un peu fermé ou sur la réserve. On n'est pas libres, et le sport permet justement de libérer, d'être tranquille, ouvert", explique Thomas Vanini, qui a repéré deux personnes pour son enseigne de bricolage.Avec ce dispositif, Pole Emploi assure que 70% des participants ont retrouvé un travail. "On s'est rendu compte aussi que d'avoir remis de la confiance auprès de nos demandeurs d'emploi" souligne Didier Thomas, directeur territorial Pôle Emploi du Pas-de-Calais.