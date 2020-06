VIDÉO. Dans le Pas-de-Calais, le boom des ventes de voitures électriques et hybrides se fait aussi ressentir

Les voitures électriques et hybrides prennent de plus en plus de poids sur le marché automobile français. Jusqu'à presque doubler en nombre de véhicules vendus : depuis le début du mois de juin, le nombre de ventes de ces modèles a augmenté de 89%, par rapport à la même période l'an dernier. Plus globalement, ces véhicules passent de 7 à 15% du total des ventes.

Jusqu'à 10 000 euros d'aides

À l'image de ces automobilistes qui sautent le pas, Thomas Fedoriska est venu se renseigner dans cette concession de Liévin (Pas-de-Calais). "On parle beaucoup d'écologie, tout ça, donc c'est intéressant", justifie-t-il. Et l'argument financier compte, puisqu'à cela s'ajoutent "les primes qu'ils proposent ces derniers temps".

Explosion des véhicules hybrides et électriques. • ©France 2

"Quand la personne est éligible, ça permet de mettre à peu près le véhicule hybride au même niveau de prix qu'un véhicule thermique ou qu'un véhicule classique", confirme de son côté le directeur de la concession, Jacques Flotat.

À titre d'exemple, sur un modèle hybride haut de gamme, un client peut bénéficier à la fois de la prime à la conversion (jusuq'à 5000 €), du bonus écologique (2000 €) et d'aides du constructeur automobile (3000 €), soit une remise de 10 000 € pour un véhicule affichant à l'origine un prix de 47 000 €.

Mais pourquoi la progression des ventes de véhicules hybrides est-elle plus rapide que celle des véhicules électriques ? Ces derniers "sont sur le marché depuis plus longtemps que les véhicules électriques", explique Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence Marchés chez AAA-Data. "D'autre part ils répondent à des usages plus complets alors que le véhicule électrique va êter plus utilisé pour un usage urbain. "