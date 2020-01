Le YouTubeur nordiste Norman dévoile le premier épisode de sa websérie humoristico-fantastique “Le Talisman”

Le Talisman - Episode 1

"Ça fait un an qu'on travaille sur cette série", explique en préambule de la vidéo le comédien Ludovik, qui a réalisé et co-écrit cette série avec Norman. "Ça nous a pris beaucoup de temps parce que c'est un projet très ambitieux que le bon Norman a bien voulu financer". "Là, c'est une vidéo que j'ai vraiment voulu financer moi-même", confirme le YouTubeur, originaire de Liévin (Pas-de-Calais). "C'est vraiment mon inititative, c'est un projet artistique, en indépendant".Cette websérie humoristico-fantastique s'intitule "Le Talisman". Le premier épisode a été dévoilé vendredi sur sa chaîne YouTube aux 11,8 millions d'abonnés. Norman y interprète Nathan, un loser trentenaire, qui vient de perdre son grand-père, son boulot dans un fast-food et sa petite amie. Avant de mourir, son grand-père lui a confié en héritage un modeste porte-clés qui se révèle être un talisman aux pouvoirs magiques.Près de 2 millions d'internautes avaient déjà visionné ce samedi cet épisode d'une durée de 7 minutes. "Les prochains épisodes arrivent dans quelques jours, alors restez connectés", a prévenu Norman sur sa chaîne.