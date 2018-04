Ligny-sur-Canche : une mère de famille meurt dans un accident de la route

Terrible accident de la route, ce dimanche, sur la commune de Ligny-sur-Canche, près d'Auxi-le-Château. Vers 11h, une voiture dans lequel se trouve un couple de personnes âgées s'engage dans un carrefour, après un panneau signalant un "cédez-le-passage".



Le choc est brutal. Une autre voiture qui arrive par la gauche percute violemment le véhicule des septuagénaires. A son bord, une mère de famille et ses deux enfants, âgés de 10 et 11 ans.





Décès de la conductrice

Les secours arrivent rapidement sur place et tentent de porter assistance à la jeune femme, grièvement blessée. Mais celle-ci décède peu de temps après sur les lieux de l'accident.



Le conducteur de l'autre véhicule souffre quant à lui d'une fracture. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les responsabilités et éclaircir les circonstances de cet accident.