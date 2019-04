Lillers : 3000 euros d'aide pour les propriétaires qui s'installent en ville

La barre de 10 000 habitants

le propriétaire doit être un primo-accédant (il n'a donc pas été propriétaire d'une résidence principale durant ces deux dernières années)

le propriétaire ne doit pas avoir pour objectif de mettre le bien en location.

le propriétaire s'engage à y habiter pendant trois ans, à moins d'un événement majeur qui le forcerait à se déplacer (séparation, deuil...)

le propriétaire ne doit pas être un bailleur public ou privé.

le bien ne doit pas dépasser 2200 euros HT par m² (dans le cas d'un bien neuf) ou 1500 euros HT par m² (dans le cas d'un bien ancien).

Une aide rétroactive au 1er janvier 2019

C'est un petit coup de pouce appréciable, "cumulable avec les autres aides déjà existantes". À Lillers, la ville met la main à la poche pour donner envie aux nouveaux propriétaires de s'installer en ville : des subventions de 3000 euros vont être versées à vingt personnes souhaitant acheter un bien, sous certaines conditions."On a un double objectif, qui est de maintenir la population à 10 000 personnes" – un enjeu qui n'est pas que symbolique puisque les dotations de l'État sont plus basses pour les communes de moins de 10 000 âmes – "et d'aider les gens à pouvoir mieux s'installer" indique la directrice générales des services de la ville.Ce dispositif, qui devrait entrer en vigueur mardi 23, est soumis à plusieurs conditions :À noter que le dispositif, décidé "à titre expérimental" au dernier conseil muincipal, est rétroactif : si vous avez acheté un bien à Lillers depuis le 1janvier 2019, vous pouvez prétendre à l'aide de 3000 euros. Pour l'heure, il devrait durer un an. "On verra si ça marche bien, si ça nous apporte une amélioration" confie-t-on à la mairie.Les personnes concernées ou intéressées par cette aide peuvent se rapprocher du service Développement territorial à partir du 23 avril.