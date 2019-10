Lisbourg : la mère d'un bébé retrouvé mort congelé en 2014 jugée ce jeudi

En mars 2014, un nourrisson était retrouvé mort dans un congélateur à Lisbourg (Pas-de-Calais), entre Béthune et Montreuil, dans le foyer d'une famille recomposée. Le nouveau compagnon de la mère avait découvert le cadavre et tenté de mettre fin à ses jours, sans alerter les gendarmes. Ces derniers l'avaient finalement découvert lors de cette intervention.



Le couple avait alors été interpellé et mis en examen, lui pour "non-dénonciation de crime", elle pour "privation de soins et d'aliments suivis de mort sur un mineur de moins de 15 ans". C'est sous ce chef d'accusation qu'elle est jugée ce jeudi, 5 ans plus tard, aux assises de Saint-Omer.



Déni de grossesse

Le décès de la petite fille, née viable, remonte à trois ans plus tôt : la mère, qui vivait alors à Embry, aurait accouché à la suite d'un déni de grossesse.



Selon son avocat, Me Ludovic Hemmerling, elle se serait occupée en secret de la petite fille pendant près d'une semaine, avant de constater son décès. Le corps, dissimulé dans un congélateur, y restera pendant près de trois ans et malgré deux déménagements successifs. La mère avait deux autres enfants, issus de deux relations différentes.



La mère, laissée libre en attendant son procès, comparaît pendant deux jours. Elle encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.