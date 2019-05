Listeria : dans le Pas-de-Calais, une femme enceinte perd son bébé après avoir consommé du fromage contaminé

Quatrième rappel en cinq ans

La listeria vient de faire une victime dans le Pas-de-Calais : une femme enceinte a perdu son bébé in-utero après avoir mangé un fromage au lait cru contaminé à la listeria, annonce l'ARS Hauts-de-France, confirmant une information du Parisien . Le 3 mai déjà, une femme de 64 ans est décédée dans l'Yonne, deux mois après avoir consommé un produit qui serait issu de la même entreprise, la Société Fromagère de la Brie, basée en Seine-et-Marne, selon nos confrères.Les crèmes et fromages fabriqués par cette entreprise ont été rappelés, le 10 avril, après l'identification de ce premier cas de listériose. "Les investigations épidémiologiques, environnementales et de traçabilité alimentaire se poursuivent afin de préciser l'origine de la contamination", déclarait alors la Société Fromagère de la Brie.Près de deux mois après ce rappel, un second drame intervient. Depuis cinq ans, c'est la quatrième fois que les produits de cette entreprise sont rappelés pour cause de listeria mais les années précédentes, aucune infection n'avait été mortelle, rapporte encore Le Parisien.La listériose est une maladie potentiellement grave, surtout chez les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. Elle se traduit notamment par de la fièvre, éventuellement accompagnée de maux de tête et peut entraîner une septicémie ou une infection du système nerveux central. La période d’incubation s’étend de quelques jours à deux mois.Après le décès de la sexagénaire de l'Yonne, des prélèvements ont été effectués à son domicile ce qui a permis de déceler des traces de listeria. "Dès qu’on a eu cette information, on a décidé de porter plainte", annonçait alors le frère de la victime à France 3 Bourgogne Pour le cas du Pas-de-Calais, l'ARS n'est pas en mesure de confirmer que les produits de la Société Fromagère de la Brie soient directement en cause. L'enquête est confiée à la direction départementale de la protection des populations. Les jours de la femme qui a perdu son bébé ne sont pas en danger. En France, la listériose est une maladie qui reste rare, mais mortelle dans 30 à 40% des cas survenant en dehors de la grossesse.