Longuenesse : un détenu retrouvé pendu dans sa cellule

Troisième suicide en un an à Longuenesse

Jeudi entre 9 h 30 et 9 h 45, un surveillant pénitentiaire a découvert le corps sans vie d'un détenu de la maison d'arrêt de Longuenesse. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années était en détention provisoire depuis septembre, explique Yannick Lefebvre, secrétaire local UFAP-UNSa justice.L'équipe de surveillants a tenté de ranimer la personne, avec l'intervention du SMUR. Lors du passage à l'acte, son co-détenu n'était pas présent dans la cellule.Le responsable syndical explique qu'un "soutien a été proposé au co-détenu". Du côté des surveillants pénitentiaires, "on en discute entre nous pour voir si personne n'est choqué, raconte Yannick Lefebvre, le personnel qui a découvert le corps s'est entretenu avec le directeur adjoint."La prison de Longuenesse connaît son troisième suicide en un an. Mais l'homme n'avait pas donné de signes d'un possible passage à l'acte. "Il n'était pas suivi spécialement pour ses risques", précise Yannick Lefebvre."On s'arrange toujours pour tourner régulièrement et voir si tout se passe bien", souligne-t-il. L'administration pénitentiaire indique à la Voix du Nord que "lors de son premier passage, le surveillant a constaté que l’homme était toujours en vie".A l'échelle nationale, 131 détenus se sont donné la mort en 2018, selon un rapport de la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP). Ce rapport, publié en mars 2019 note une augmentation "sensible" en comparaison avec 2017.