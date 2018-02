Longuenesse : Philippe vivait dans sa voiture depuis 6 ans, un inconnu lui offre son camping-car

Je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu mais je le remercie beaucoup !

Longuenesse : il vivait dans sa voiture depuis 6 ans, on lui offre un camping-car

Si ça part à la casse, ça profite à personne !

à Longuenesse. Philippe la quittera bientôt pour un camping-car offert par un inconnu, touché par son histoire.Tout est parti d'un article de nos confrères de La Voix du Nord , qui raconte sa situation, son quotidien ou encore la bienveillance du supermarché Auchan à son égard.Une cagnotte a été mise en ligne pour l'aider et surtout, un inconnu a souhaité lui offrir un camping-car qui ne peut plus rouler. "Je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu mais je le remercie beaucoup !" déclare Philippe, très content.Son bienfaiteur s'appelle David Butin. Ceta été touché par son sort, et alors qu'il pensait se débarrasser d'un camping-car vieux de 30 ans et incapable de rouler, il a décidé de l'offrir au SDF."Quand j'ai vu l'article dans la presse, ça m'a peut-être choqué, je ne sais pas, j'étais triste" explique-t-il. Il s'est alors dit : "Si ça part à la casse, ça profite à personne !"La rencontre entre les deux hommes est prévue pour dans quelques jours. Il faudra alors