Loos-en-Gohelle : le documentaire “Un chef Kényan chez les Chtis” diffusé samedi, deux mois après l'assassinat de Daniel

Jean-françois Caron Ce samedi 6 octobre à 13h sur la chaîne Planète+ plus sera diffusée une nouvelle émission qui s'intitule, " Si loin, si proches ". Emission à laquelle j'ai participé cet été en recevant dans ma...

Venu comme un chef, reparti comme un ami

Un chef de village kenyan sur les terrils de Loos-en-Gohelle

Jean-François Carron, Maire (EELV) de Loos-en-Gohelle - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Anaïs Hanquet et Jean-Pascal Crinon. Photoraphies de Michel Laplace-Toulouse et montage de Fanny Duhem.

Une communauté a besoin de quelqu'un qui se bat pour elle

Un chef de village kényan... C'est une belle image et une belle rencontre entre maires que les abonnés de la chaîne Planète+ pourront voir,Une belle image, mais surtout un hommage après la mort de Daniel Lochomin, assassiné le 30 juillet par une milice éthiopienne alors qu'il œuvrait pour la paix entre les deux peuples voisins.Alex Badin et Delphine Cohen l'ont suivi, pour ce documentaire intitulé "Si loin si proches" , depuis le village kényan de Todonyang à la frontière de l'Éthiopie jusqu'à Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais où le chef africain toujours coiffé de son chapeau rencontre le maire (EELV) Jean-François Caron très engagé dans l'écologie et la sauvegarde du patrimoine minier.Du gaspillage d'eau en lavant les vitres jusqu'aux coutumes des mariages français, de l'apprentissage de l'art très français de l'apéro à celui de l'histoire minière du Nord Pas-de-Calais... jusqu'à la surprise de voir un Kényan remporter la Route du Louvre , les deux hommes se sont rapprochés en l'espace d'une semaine." témoigne d'ailleurs Jean-François Caron, tandis que Daniel Lochomin, ému, confie qu"".Daniel Lochomin était venu en quête de solutions aux problèmes environnementaux qu'affrontait son village, déjà miné par les tensions ethniques. "Une communauté a besoin de quelqu'un qui se bat pour elle" souligne d'ailleurs le Kényan de 45 ans dans le documentaire.