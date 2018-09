Le chef de village kenyan qui avait visité Loos-en-Gohelle en mai a été tué par une milice éthiopienne

Loos-en-Gohelle Une bien triste nouvelle... J'ai participé le printemps dernier au tournage de l'émission télé Indigènes de la Chaîne Planète. Le concept consiste à accueillir chez soi un chef de communauté d'un pays...

C'était un véritable ambassadeur de paix (...). Et malgré cela il a été victime d'un acte de sauvagerie inimaginable

"Une vraie relation"

On critique les migrants qui viennent chez nous, et là on a quelqu'un qui se bat chez lui et qui en meurt !

Un Kényan sur les terrils

Un chef de village kenyan sur les terrils de Loos-en-Gohelle

Jean-François Carron, Maire (EELV) de Loos-en-Gohelle - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Anaïs Hanquet et Jean-Pascal Crinon. Photoraphies de Michel Laplace-Toulouse et montage de Fanny Duhem.

Daniel Lochonin, le chef de village africain qui s'était rendu pendant une semaine à Loos-en-Gohelle en mai, a été tué cet été par une milice éthiopienne, annonçait début septembre dans un post Facebook le maire (EELV) Jean-François Caron, qui l'avaitJoint par téléphone, Jean-François Caron précise que le Kényan de 44 ans, appartenant à l'ethnie des Turkana, a été "abattu de six balles dans le dos, à 300 mètres du lieu où il tient ses réunions sur la réconciliation entre les Kényans et les Éthiopiens". Un meurtre de sang-froid, dans un contexte de lutte entre les deux peuples et d'affrontement pour des terres agricoles en pleine désertification au bord du lac Turkana près de la frontière éthiopienne."Cette nouvelle m'a bouleversé car c'était un véritable ambassadeur de paix, qui passait son temps à créer les conditions de dialogue entre ethnies, à régler les conflits. Et malgré cela il a été victime d'un.""Daniel avait choisi de s'investir chez lui, de trouver des solutions locales aux désordres mondiaux." regrette l'élu, qui avait noué "une vraie relation" et qui souhaite aider sa famille et son village via une souscription, pour permettre aux enfants du village d'être scolarisés.Dans le cadre d'une émission de la chaîne Planète, qui se consacre aux étrangers venant chercher en France des solutions à des problèmes écologiques, Daniel avait accompagné le maire de Loos-en-Gohelle dans des réunions et des événements de la ville pour, au retour, aider le village de Todonyang."Ce qui me rend dingue,Nous avions nous-mêmes rencontré Daniel lors de sa venue à Loos-en-Gohelle, en mai dernier. Hébergé pendant une semaine chez le maire, il découvrait les terrils, la température moins clémente qu'au Kénya mais aussi les panneaux solaires. "Nous avons beaucoup de soleil, mais nous ne l'utilisons pas" expliquait-il en anglais. "Je pense que ce système d'énergie pourrait nous aider àAu contact du patrimoine minier du Pas-de-Calais, le chef de village confiait que "pour développer leur pays et en être très fiers aujourd'hui."Le maire Jean-François Caron, lui, disait à l'époque". L'émission doit être diffusée en octobre. Tous les deux avaient en tout cas prévu de se revoir.