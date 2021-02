Loos-en-Gohelle : trois adolescents en hypothermie après avoir traversé la glace d’une mare sur le terril

Il était environ 17 heures, dimanche 14 février, lorsque les pompiers ont été appelés pour intervenir sur le terril de Loos-en-Gohelle. Un peu plus tôt, sept enfants, âgés de 10 à 17 ans, étaient en train de se balader lorsque plusieurs d’entre eux ont décidé de marcher sur une petite mare gelée, d’environ un mètre de profondeur.

Quatre enfants en état d'hypothermie

Après s’être avancés vers le centre de celle-ci, la glace a cédé et quatre d’entre eux sont tombés dans l’eau gelée. À l’arrivée sur les lieux, les pompiers les ont pris en charge : trois d’entre eux, âgés de 10 et 12 ans, ont été transportés vers le centre hospitalier de Lens pour de légères blessures, dont deux en état d’hypothermie. Un garçon de 14 ans, lui a aussi tombé à l’eau et en légère hypothermie, a été confié à ses parents.

La police et un représentant de la commune étaient sur place. La mairie affirme que c’est la première fois qu’un tel accident se produit et appelle les promeneurs à la plus grande prudence.