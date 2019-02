Loos-en-Gohelle : un mort et deux blessés dans un accident

Intervention en cours pour accident de la circulation mettant en cause 2VL,CARREFOUR D947–D 165 # LOOS EN GOHELLE .Moyens engagés : Nombre d’engins : 04. Facilitez l’accès des secours. Soyez vigilants. Évitez le secteur. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 pic.twitter.com/JqmChY4AD5 — SDIS 62 (@ActuSDIS62) 4 février 2019

Intervention # LOOS EN GOHELLE terminée Bilan Humain : 2 victime blessée léger ET 1 victime decedée. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 — SDIS 62 (@ActuSDIS62) 4 février 2019

et deux autres personnes ont été blessées dans un accident de voiture survenu ce lundi après-midi à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais).Le drame est survenuau croisement des départementales, après queLes pompiers, qui décrivent un "choc frontal et latéral" sont intervenus avec quatre véhicules.Deux personnes ont été plus légèrement blessées dans l'accident :Tous les deux ont été transportés versle Centre hospitalier de Lens.