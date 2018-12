Loos-en-Gohelle : la Ville finance des logements écologiques (et économiques) pour ses habitants

Loos-en-Gohelle : la Ville finance des logements écologiques pour ses habitants

Des objectifs ambitieux

Eco-construction Une écoconstruction prend en compte la préservation de l'environnement et de la santé, depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie, propose un réel confort à ses usagers et cherche à s'intégrer le plus respectueusement possible dans son milieu en privilégiant des ressources naturelles et locales.

Pour se chauffer, elle paye moins de 150 euros par an. Dominique da Silva, une retraitée de Loos-en-Gohelle, habite dansdepuis un an et demi. Ce qui lui a permis depar rapport à son ancien logement."Ici il n'y a ni de radiateur, ni de tuyau d'arrivage. Rien du tout, même pas de chauffe-eau, énumère-t-elle. Le seul chauffage qu'on a, c'est un thermostat, une ventilation et une bouche d'aération."Un système de chauffage qui fonctionne grâce àdans l'immeuble. Le tout assorti d'une isolation thermique performante et d'un triple vitrage aux fenêtres.Etou autres locataires des 222 logements sociaux concernés. Pour financer ces travaux, la Ville s'est appuyée directement sur les bailleurs sociaux."Globalement,, affirme le maire, Jean-François Caron. Par contre, si on place la question de la transition écologique sous l'angle de la taxe, de la contrainte, de la morale... on déclenche immédiatement des réflexes de survie chez ceux qui n'ont pas les moyens de finir le mois ou des réflexes de grognons pour ceux qui veulent revenir au monde d'hier." La Ville affirme sur son site que l'éco-construction n'est pas beaucoup plus coûteuse que les autres procédés dits classiques. D'autant plus que ce surcoût de l'ordre de 10% estmais aussi par une diminution de la facture pour les ménages.Et les élus de Loos-en-Gohelle veulent aller plus loin. Ils souhaitent, grâce à des panneaux solaires."L'ambition c'est d'équiper quasiment tous les bâtiments publics de panneaux solaires. La première étape, c'estsur des écoles, des salles de sport, des sales des fêtes...", explique Lucas Nyszak, chargé de projet sur le projet solaire.Loos-en-Gohelle, une ville minière devenuesans toucher pour autant au porte-monnaie du contribuable.