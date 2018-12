Loto : un gagnant à 8 millions d'euros dans le Pas-de-Calais

Tirage du Mercredi 19 décembre 2018

Pour qui le gros cadeau de Noël ? Pour un habitant du. On ne connait pour l'instant ni son nom, ni sa ville d'origine mais on sait qu'il a validé son ticket dans le département il y a quelques jours.Avec 6 numéros gagnants : 03 10 11 21 25 03. Ils sont sortis dude ce mercredi 19 décembre. Un tirage un peu spécial puisque cela faisait 7 semaines qu'aucun joueur n'avait trouvé les 6 bons numéros. La cagnotte de base mise en jeu par la Française des Jeux au départ s'élève en effet à deux millions d'euros. Et chaque semaine, on y ajoute 1 million d'euros. Résultat : c'est bien 8 millions d'euros qui vont revenir à cet habitant "mystère" du Pas-de-Calais.Il y a deux mois, un Roubaisien avait également empoché 2 millions d’euros