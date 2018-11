Des lycéens se joignent aux gilets jaunes dans les Hauts de France

Une vingtaine de lycéens vient de rejoindre les manifestants. Désormais une cinquantaine de personnes bloque le rond point mont saint Quentin

19 novembre 2018

Des lycéens pour la plupart mineurs et qui ne possèdent pas le permis de conduire sont solidaires des Gilets jaunes.A Friville-Escarbotin, dans le Vimeu, les gilets jaunes sont de nouveau mobilisés. Ils ont été rejoints par une cinquantaine de lycéens et étudiants du lycée. Ils ont mis en place des barrages filtrants sur les trois ronds points. La circulation est très ralentie.A Longuenesse, un petite dizaine d’adultes bloquent le rond-point dit du « Mc Do ». Ils ont été rejoint par une quarantaine de lycéens audomarois pour installer un barrage filtrant. Les ralentissements pour rentrer dans Saint-Omer remontaient jusqu’à la rocade.