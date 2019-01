Le maire communiste d'Avion invite Emmanuel Macron à “venir dialoguer”

"Enfumage"

(Pas-de-Calais), a invité le président Emmanuel Macron àdans le cadre du grand débat, dans une lettre ouverte publiée mercredi sur internet et que les habitants sont appelés à signer."Dans le cadre du grand débat que vous souhaitez instaurer dans le pays, nous avons le plaisir de vous inviter à venir échanger avec nous et les habitants de notre commune" de, située dans l'ex-bassin minier, écrit M. Tellier., malgré le fait que nous avons eu le sentiment très net de votre intransigeance sur vos options politiques et vos projets lors de vos prises de parole", a-t-il ajouté, promettant de faire en sorte que ", dans le respect dû à votre fonction et dans la sérénité nécessaire à tout débat public."Dans "un premier temps", l'édile explique dans un mot adressé à ses administrés avoir ", qu'il qualifie "": "d'autant qu'il a demandé à ses ministres, d'accélérer les réformes sur la fiscalité, sur les retraites et la fonction publique."À Avion, lorsqu'un problème se pose dans un quartier, le maire réunit les habitants pour discuter ensemble et trouver des solutions", a ajouté l'élu, malgré le "sentiment qu'il se moque de nous, qu'il se moque des Français".La ville d'Avion, située près de Lens et Liévin, "a beaucoup souffert de la reconversion ratée, due à la fermeture totale des mines" mais "a su rester dynamique et toujours tournée vers l'avenir", avance M. Tellier.Selon lui, la ville compte "". Les habitants ont jusqu'au 24 janvier pour signer la lettre, sur internet ou à la mairie.