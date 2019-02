Mazingarbe : des habitants se mobilisent contre la fermeture d'un magasin Lidl

Parmi les clients ce matin, Jean-Claude et sa voisine. Toutes les semaines, ce retraité joue les chauffeurs pour la corvée de courses. "Elle n'a pas de voiture, elle a du mal à marcher, à respirer...". A vélo ou à pied, faire ses courses au Lidl, à, c'était la solution de facilité. Cette enseigne de hard discount faisait partie des derniers commerces de proximité dans cette ville de 8000 habitants du bassin minier."C'est honteux, ils ne pensent pas aux personnes âgées", déplore une cliente. "Il n'y avait que celui-là, nous on est dans la merde comme on dit...", regrette un autre.Ce matin, pour ce dernier jour d'ouverture,. Une manière de montrer leur mécontentement face à une décision prise il y a plusieurs semaines. Désormais, il faudra faire sans... "On va essayer de mettre en place des navettes séniors, des navettes qui vont pouvoir aller chercher les gens, sur rendez-vous, chez eux...", propose le maire de Mazingarbe,La fermeture de Lidl fera peut-être le bonheur d'une autre enseigne, Opetipri, ultime commerce à vendre des produits frais sur Mazingarbe.