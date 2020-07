Mercato : le RC Lens recrute le défenseur international argentin, Facundo Medina

#Mercato 🚨



Facundo #Medina vient renforcer la défense lensoise ! L’international de 21 ans a signé un contrat de 4 ans. Bienvenue à lui !



📝"Impatient de porter ce maillot et de jouer !"



Interviews ▶️ https://t.co/dlORwcVpDu#GuidésParNotreFierté #rclens pic.twitter.com/uhnjWispdc — Racing Club de Lens (@RCLens) July 2, 2020

Une quatrième recrue estivale

Le RC Lens s'active sur le marché des transferts en vue de la prochaine saison en Ligue 1. Les Sang et Or ont officialisé, ce jeudi 2 juillet, l'arrivée du défenseur argentin Facundo Medina. Âgé de 21 ans, il a signé un contrat de quatre ans avec le nouveau promu dans l'élite.Le joueur a partagé ses premiers mots au site Internet du club : "Je suis très excité et très enthousiaste. Je promets de tout donner. Je suis impatient de porter ce maillot et de jouer ! Je tiens à saluer tous les fans de Lens. Encore merci pour cette opportunité que l’on me donne."Le jeune défenseur a fait ses gammes au prestigieux club de River Plate. Il a ensuite démarré sa carrière professionnelle au club de Talleres, 12e du dernier championnat argentin. A 21 ans, Facundo Medina a été appelé à plusieurs reprises dans les équipes espoirs de l'Argentine."Nous le suivons depuis quelques mois et ses performances ne nous ont jamais déçues. Son profil a fait rapidement l’unanimité", s'est félicité Arnaud Pouille directeur général du club."Ses qualités correspondent bien au poste. Il a un vrai tempérament. Il a la grinta et a beaucoup de malice pour un jeune joueur", a également réagi son nouvel entraîneur, Franck Haise.Il s'agit de la cinquième recrue après le transfert définitif de Corentin Jean , les arrivées de Jonathan Clauss (libre) et de Loïc Baldé en provenance du Havre , ainsi que le prêt du gardien vénézuélien Wuilker Farinez