Merlimont : le parc Bagatelle va s'étendre avec une nouvelle zone à thème notamment pour Halloween et Noël

Un projet à un million d'euros

Une nouvelle zone de(le parc actuel en fait 27) est prévue pour avril 2019, annonce François-Jérôme Parent, directeur du site., confirmant une information de la Voix du Nord Particularité de cette zone : "" des décorations aux spectacles, et elle sera "100% autonome" car pouvant ouvrir en automne et en hiver, là où le parc mère n'ouvre que pendant la saison estivale.Jusqu'en automne, le thème sera sur les animaux. Puis viendront Halloween et Noël, avec un décor qui changera intégralement. Une patinoire serait par exemple installée.Le parc pourra par ailleurs être privatisé par des entreprises dans les deux dernières semaines de novembreÀ l'exception de, le personnel qui s'occupera de cette zone sera celui du parc pendant la saison estivale. Le chantier, qui doit démarrer dans un mois, devrait tourner autour "".Cette zone, appelée "Baggy Forest", sera ouverte dselon la journée. Elle sera accessible avec un billet normal pendant la haute saison, et le billet coûtera, quand elle sera la seule zone accessible.