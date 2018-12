Metaleurop : L'Etat n'a pas aidé les communes polluées par la fonderie

L'Etat censé compenser les pertes des communes

Un rendez-vous avec Gérald Darmanin

Pendant un siècle et jusqu'en 2003, la fonderie Metaleurop a fait vivre les villes d'Évin, de Courcelles et de Noyelles-Godault. Mais le travail minier a aussi pollué l'air et les sols en plomb et en cadmium. Une pollution officiellement reconnue par l'Etat en 1999.La conséquence, une baisse de la valeur des habitations qui s'y trouve. Alors, en 2016, le député socialiste Philippe Kamel a fait voter à l'Assemblée nationale, afin de soulager les habitants qui ont vu la valeur de leur bien chuter.Cet "abattement Metaleurop", Évin, Courcelles et Noyelles-Godault l'ont accepté et mis en place, avec un manque à gagner total pour ces communes et l'agglomération d'un demi-million d'euros. Mais l'Etat devait compenser. C'est en tout cas ce que prévoyait l 'article 48 de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2016.Quasiment deux ans plus tard, il n'en est rien, rapporte la Voix du Nord En septembre, Marine Le Pen, la députée Rassemblement national de la circonscription, a déposé une question écrite au gouvernement. La sénatrice du Mouvement républicain et citoyen (MRC)D'après la réponse du secrétaire d'Etat Olivier Dussopt, la compensation n'a pas été prévue des les lois de finance qui ont suivi. Sabine Van Heghe a également demandé un rendez-vous avec le ministre Gérald Darmanin.