Les migrants du campement du Puythouck hébergés temporairement à la Maison diocésaine de Merville

Les migrants du camp du Puythouck hébergés temporairement à la Maison diocésaine de Merville

Le Royaume-Uni à tout prix

Une chambre et quatre lits : c'est ici, dans la, que Hanni et sa famille logent temporairement depuis l'évacuation du campement du Puythouck, à Grande-Synthe. La jeune fille a fêté ses dix ans hier. Et elle l'affirme : ici, ça n'a rien à voir avec les conditions de vie dans les bois."Il faisait froid dans la jungle, il pleuvait souvent. Et on devait faire très attention car. Ici, c'est bien mieux", détaille la jeune Irakienne.Pourtant, elle le sait, cette parenthèse n'est que de courte durée : sa famille devra. Ces kurdes irakiens qui fuient la guerre ne souhaitent pas demander l'asile en France. Leur objectif : retourner à Grande-Synthe pour tenter de rejoindre l'Angleterre au plus vite."La France c'est bien mais j'ai. C'est pour ça que je veux y aller", reprend la fillette. Cette famille, comme de nombreux migrants candidats à l'exil, a passé plusieurs mois dans le bois du Puythouck​​​​​​​. La semaine dernière, leur camp a été démantelé par les autorités . Une soixantaine de migrants, essentiellement des familles kurdes, a donc atterri temporairement dans la Maison diocésaine de Merville. L'armée du salut y assure l'intendance."Notre mission, c'est vraiment d'accueillir ces familles, les mettre à l'abri et pouvoir leur permettre deen étant ici", indique une bénévole de l'association.Car si quelques familles envisagent de faire les démarches auprès de l'Office français de l'immigration, la plupart devrait à nouveau. Dans des conditions de vie bien plus rudes, avec l'arrivée de l'hiver.